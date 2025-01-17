У Молдові кажуть про нову схему підкупу виборців "тисячею від Шора"

Поліція Молдови почала розслідувати випадки грошових виплат громадянам від політсили олігарха-втікача Ілана Шора, які пропонують як підтримку на сплату за комунальні послуги.

Про це повідомляє TV8, пише "Європейська правда".

Поліція Молдови досліджує випадки пропозиції громадянам тисячі леїв (близько 2240 грн) від проросійської партії олігарха Ілана Шора, що пропонують як компенсацію за комунальні послуги. Такі випадки відомі в автономному регіоні Гагаузія, де партія Шора має дуже високу підтримку, а також у Тараклії та Оргіїві.

У грудні 2024 року Шор пообіцяв по 1000 леїв компенсації за витрати на газ, а згодом обрана від партії очільниця Гагаузії Євгенія Гуцул заявила, що таку компенсацію отримали 22 тисячі пенсіонерів і малозабезпечених родин.

Реклама:

У розпорядженні редакції TV8 опинились записи з прихованої камери. На відео люди зізнаються, що чекають від Шора допомоги на сплату рахунків за комунальні послуги. Гроші нібито мають надходити за тією ж схемою, як під час передвиборчої кампанії, коли партія здійснювала виплати на підкуп виборців через застосунок російського "Промсвязьбанку".

За даними правоохоронців, у виплатах часто задіяні ті самі люди. Їм загрожують штрафи до 37,5 тисяч леїв.

Прем’єр-міністр Дорін Речан вбачає у цьому спробу вплинути на результати майбутніх парламентських виборів та закликав не вірити обіцянкам Ілана Шора.

Читайте також, як Кремль створеною енергокризою у Придністров’ї намагається вплинути на майбутні парламентські вибори у Молдові і забезпечити перемогу проросійських сил.



