У Молдові сума штрафів за підкуп виборців перевищила 460 тисяч євро

У Молдові виписали штрафи вже на понад 460 тисяч євро громадянам за корупцію довкола голосування на президентських виборах 2024 року.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосив Національний центр боротьби з корупцією.

Наццентр боротьби з корупцією повідомив, що продовжує розглядати протоколи щодо випадків корупції перед президентськими виборами 2024 року і загальна сума штрафів за виявлені порушення перевищила 9 млн леїв (464 тисячі євро).

Сума окремих штрафів становить 25-37,7 тисячі леїв (від майже 1300 євро до понад 1940 євро).

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"Штрафи виписують людям, які вимагали, приймали чи отримували товари, послуги, привілеї чи інші вигоди за вплив на реалізацію або відмову від реалізації виборчих прав під час виборів", – зазначили у відомстві.

Раніше очільник Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану розповів, що у жовтні напередодні виборів і референдуму в Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Генпрокурор Іон Мунтяну заявив, що схему підкупу допомагали розробляти російські спецслужби, а в Промсвязьбанку, через який надсилали "гонорар", для громадян Молдови відкрили близько 140 тисяч рахунків.

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