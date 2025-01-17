В Молдове говорят о новой схеме подкупа избирателей "тысячей от Шора"

Полиция Молдовы начала расследовать случаи денежных выплат гражданам от политсилы беглого олигарха Илана Шора, которые предлагают как поддержку на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает TV8, пишет "Европейская правда".

Полиция Молдовы исследует случаи предложения гражданам тысячи леев (около 2240 грн) от пророссийской партии олигарха Илана Шора, которые предлагают в качестве компенсации за коммунальные услуги. Такие случаи известны в автономном регионе Гагаузия, где партия Шора имеет очень высокую поддержку, а также в Тараклие и Орхее.

В декабре 2024 года Шор пообещал по 1000 леев компенсации за расходы на газ, а впоследствии избранная от партии глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что такую компенсацию получили 22 тысячи пенсионеров и малообеспеченных семей.

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В распоряжении редакции ТV8 оказались записи со скрытой камеры. На видео люди признаются, что ждут от Шора помощи на оплату счетов за коммунальные услуги. Деньги якобы должны поступать по той же схеме, как во время предвыборной кампании, когда партия осуществляла выплаты на подкуп избирателей через приложение российского "Промсвязьбанка".

По данным правоохранителей, в выплатах часто задействованы одни и те же люди. Им грозят штрафы до 37,5 тысяч леев.

Премьер-министр Дорин Речан видит в этом попытку повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов и призвал не верить обещаниям Илана Шора.

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