В Італії заарештували елітну яхту у рамках справи щодо ексглави Фонду держмайна України

Спеціальна антикорупційна прокуратура України (САП) заявила про арешт в Італії яхти за 5,5 млн євро, яку зараховують до активів фігурантів справи щодо ексглави Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні пресслужби САП.

Арешт яхти в Італії став результатом роботи слідчої групи, до якої входять представники України, Австрії та Франції.

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"Зокрема, у межах роботи цієї спільної слідчої групи італійські правоохоронці арештували яхту преміумкласу одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України, вартість якої сягає 5,5 млн євро", – йдеться у повідомленні.

САП нагадала, що раніше таким чином французька сторона заарештувала нерухомість підозрюваних загальною вартістю приблизно 6,5 млн євро, а в Австрії заарештували елітні авто і коштовності.

Про розслідування стосовно ексочільника Фонду держмайна та низки осіб, яких вважають його спільниками у неправомірних діях, відомо з початку 2023 року.

Нагадаємо, у 2023 році британський суд відмовився повертати російському олігарху супер'яхту за 43 млн євро.