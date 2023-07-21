Суд Британії відмовився повертати російському олігарху супер'яхту за 43 млн євро

Високий суд Англії та Уельсу в п’ятницю відхилив позов росіянина Сергєя Науменка, який вимагав скасувати постанову британського уряду про арешт його супер’яхти Phi навесні 2022 року в межах санкційного режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Науменко стверджував у суді, що тодішній міністр транспорту Британії Грант Шаппс помилково розпорядився арештувати супер’яхту навесні 2022 року, оскільки він не перебував під санкціями, а арешт став "непропорційним втручанням" у його право власності.

Фото: PA Media

Суддя дійшов висновку, що затримання яхти справді порушило "право власності" Науменка. Але він зазначив, що суспільний інтерес у спробі Великої Британії здійснити "якомога глибший вплив" на Росію за допомогою режиму санкцій має більше значення.

Також у рішенні вказано, що Науменко має "великі статки" і не стверджує, що "зазнає фінансових труднощів" через арешт "розкішної супер’яхти".

Водночас суд підтвердив відсутність доказів того, що росіянин обіймав будь-яку політичну або урядову посаду в Росії чи мав будь-який зв'язок із російським президентом Владіміром Путіним.

Нагадаємо, про арешт супер’яхти Phi в березні 2022 року оголосив тодішній міністр транспорту Британії Грант Шаппс, який заявив, що конфіскація "перетворила ікону російської влади й багатства на чітке і суворе попередження Путіну та його друзям".

Уряди США та Європи затримали десятки супер’яхт, що належать відомим російським олігархам, які перебувають під санкціями. Загальна їх вартість становить близько 3,7 мільярда доларів.

Минулого року на аукціоні вперше продали заарештовану в Гібралтарі яхту Axioma російського олігарха Дмитрія Пумп'янського за 37,5 мільйона доларів.