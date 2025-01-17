В Италии арестовали элитную яхту в рамках дела экс-главы Фонда госимущества Украины

Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) заявила об аресте в Италии яхты стоимостью 5,5 млн евро, которую причисляют к активам фигурантов дела в отношении экс-главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в объявлении пресс-службы САП.

Арест яхты в Италии стал результатом работы следственной группы, в которую входят представители Украины, Австрии и Франции.

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"В частности, в рамках работы этой совместной следственной группы итальянские правоохранители арестовали яхту премиум-класса одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины, стоимость которой достигает 5,5 млн евро", – говорится в сообщении.

САП напомнила, что ранее таким образом французская сторона арестовала недвижимость подозреваемых общей стоимостью около 6,5 млн евро, а в Австрии арестовали элитные авто и драгоценности.

О расследовании в отношении экс-главы Фонда госимущества и ряда лиц, которых считают его сообщниками в неправомерных действиях, известно с начала 2023 года.

Напомним, в 2023 году британский суд отказался возвращать российскому олигарху суперъяхту за 43 млн евро.