Шольц заявив про загрозу для європейської демократії з боку Маска

Дружба технологічного мільярдера Ілона Маска з ультраправими "ставить під загрозу" демократію в Європі.

Про це заявив у п'ятницю канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Він підтримує ультраправих всюди в Європі – у Великій Британії, Німеччині, багатьох інших країнах – і це те, що абсолютно неприйнятно", – сказав Шольц на пресконференції в Берліні.

"Це ставить під загрозу демократичний розвиток Європи, це ставить під загрозу нашу спільноту, і це повинно бути піддано критиці", – додав німецький лідер.

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Шольц сказав, що він не проти того, щоб Маск проявляв свою свободу слова, але: "Його перехід на бік ультраправих, чи то з бізнес-інтересів, чи то з причин, пов'язаних з його власною політичною позицією, є неприйнятним".

Коментарі канцлера є останніми в триваючій ворожнечі з Маском, який, своєю чергою, назвав Шольца "дурнем" і заявив, що той "програє" федеральні вибори в Німеччині.

Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

За інформацією ЗМІ, Ілон Маск також проводив приватні обговорення з союзниками щодо усунення прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.

Водночас більшість жителів Великої Британії та Німеччини вважають неприйнятними спроби Ілона Маска впливати на їхню національну політику.

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