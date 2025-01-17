Шольц заявил об угрозе для европейской демократии со стороны Маска

Дружба технологического миллиардера Илона Маска с ультраправыми "ставит под угрозу" демократию в Европе.

Об этом заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Он поддерживает ультраправых повсюду в Европе – в Великобритании, Германии, многих других странах – и это то, что абсолютно неприемлемо", – сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине.

"Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это должно быть подвергнуто критике", – добавил немецкий лидер.

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Шольц сказал, что он не против того, чтобы Маск проявлял свою свободу слова, но: "Его переход на сторону ультраправых, будь то из бизнес-интересов или по причинам, связанным с его собственной политической позицией, является неприемлемым".

Комментарии канцлера являются последними в продолжающейся вражде с Маском, который, в свою очередь, назвал Шольца "дураком" и заявил, что тот "проигрывает" федеральные выборы в Германии.

Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

По информации СМИ, Илон Маск также проводил частные обсуждения с союзниками относительно устранения премьер-министра Британии Кира Стармера с его должности до следующих выборов.

В то же время большинство жителей Великобритании и Германии считают неприемлемыми попытки Илона Маска влиять на их национальную политику.

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