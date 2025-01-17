Більшість британців і німців проти втручання Маска у внутрішні справи їх країн

Більшість жителів Великої Британії та Німеччини вважають неприйнятними спроби Ілона Маска впливати на їхню національну політику і вважають, що американський магнат мало знає про обидві країни та проблеми, з якими вони стикаються.

Такі результати показало опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Опитування показало, що лише 13% респондентів в обох країнах вважають втручання Маска в їхню політику прийнятним, тоді як 69% у Великій Британії та 73% у Німеччині висловили протилежну думку. Більшість також вважає неприйнятним його втручання в політику США.

Опитування, в якому взяли участь понад 2200 осіб у кожній країні, також показало, що більшість (54%) в обох країнах вважають, що для їхніх урядів "не важливо" розвивати добрі стосунки з Маском, а близько 50% вважають, що його краще ігнорувати.

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На запитання, наскільки добре мільярдер розуміє політику обох країн і проблеми, що стоять перед ними, респонденти відповіли однаково різко: лише близько п'ятої частини в кожній країні сказали, що він знає "дуже багато" або "досить багато", а 63% – "небагато" або "зовсім нічого". Такий самий відсоток вважає, що він взагалі не розбирається в політиці та проблемах Європи.

Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

У Німеччині Маск викликав лють за кілька тижнів до федеральних виборів своїм коментарем, в якому стверджувалося, що лише ультраправа "Альтернатива для Німеччини" може "врятувати Німеччину", та назвав канцлера Олафа Шольца некомпетентним дурнем.

За інформацією ЗМІ, Ілон Маск також проводив приватні обговорення з союзниками щодо усунення прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.

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