Словацького віцеспікера розкритикували за заяву про можливий вихід з ЄС

Заяву словацького віцеспікера Тібора Гашпара щодо можливого виходу з ЄС критикує не лише опозиція, а й коаліційна партія "Голос".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Actuality.

Партія "Голос" відкидає будь-яку дискусію про можливий вихід Словаччини з Європейського Союзу і Організації Північноатлантичного договору.

"Партія "Голос" виступає за суверенну зовнішню політику, в якій словацькі інтереси повинні стояти на першому місці. Однак ми відкидаємо будь-які дискусії про можливий вихід Словаччини з ЄС або НАТО", – заявила речниця партії Міхаела Еліашова.

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Президент Словаччини Петер Пеллегріні також відреагував на слова Гашпара. Він опублікував у соціальних мережах цитату з меморандуму вищих конституційних посадових осіб від вересня 2024 року, в якому вони пообіцяли підтримувати беззаперечне членство Словаччини в ЄС і НАТО.

Гашпар прокоментував пропозицію опозиційної SaS закріпити в конституції членство Словаччини в ЄС і НАТО в новинах STVR. Віцеспікер парламенту нагадав, що Словаччина приєдналася до обох спільнот на основі референдуму, і це ж правило має регулювати будь-який можливий вихід, який він назвав крайнім заходом.

Він також заявив, що урядова партія Smer не має пріоритету і мети виходу з ЄС або НАТО на даний момент. "Але обидва ці об'єднання з часом розвиваються. Вони можуть змінювати якісь базові питання або принципи функціонування, які були на момент нашого вступу до них. Тому двері повинні залишатися відкритими для ситуації, коли ми врешті-решт розглянемо крайній захід, такий як вихід з ЄС", – сказав Гашпар.

Опозиційна "Прогресивна Словаччина" рішуче відкинула слова Гашпара.

На думку опозиції, цим було підтверджено, що уряд Роберта Фіцо здатний намагатися приховати власні невдачі, загрожуючи фундаментальним основам стабільності, безпеки і процвітання Словаччини. "Цілі покоління людей в Словаччині боролися за чітку європейську прив'язку Словаччини, ми не дозволимо кліці Фіцо поставити під загрозу майбутнє Словацької Республіки", – підкреслили в "Прогресивній Словаччині".

Опозиційний Християнсько-демократичний рух (KDH) вважає заяву віцеспікера Гашпара свідченням розпаду урядової коаліції, адже така його заява прямо суперечить програмній заяві уряду та позиції президента Словацької Республіки.

Нагадаємо, Гашпар разом із лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко нещодавно здійснив кількаденну поїздку до Росії,