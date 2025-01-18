Словацкого вице-спикера раскритиковали за заявление о возможном выходе из ЕС

Заявление словацкого вице-спикера Тибора Гашпара о возможном выходе из ЕС критикует не только оппозиция, но и коалиционная партия "Голос".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Actuality.

Партия "Голос" отвергает любую дискуссию о возможном выходе Словакии из Европейского Союза и Организации Североатлантического договора.

"Партия "Голос" выступает за суверенную внешнюю политику, в которой словацкие интересы должны стоять на первом месте. Однако мы отвергаем любые дискуссии о возможном выходе Словакии из ЕС или НАТО", – заявила пресс-секретарь партии Михаэла Элиашова.

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Президент Словакии Петер Пеллегрини также отреагировал на слова Гашпара. Он опубликовал в социальных сетях цитату из меморандума высших конституционных должностных лиц от сентября 2024 года, в котором они пообещали поддерживать безоговорочное членство Словакии в ЕС и НАТО.

Гашпар прокомментировал предложение оппозиционной SaS закрепить в конституции членство Словакии в ЕС и НАТО в новостях STVR. Вице-спикер парламента напомнил, что Словакия присоединилась к обоим сообществам на основе референдума, и это же правило должно регулировать любой возможный выход, который он назвал крайней мерой.

Он также заявил, что правительственная партия Smer не имеет приоритета и цели выхода из ЕС или НАТО на данный момент. "Но оба эти объединения со временем развиваются. Они могут менять какие-то базовые вопросы или принципы функционирования, которые были на момент нашего вступления в них. Поэтому двери должны оставаться открытыми для ситуации, когда мы в конце концов рассмотрим крайнюю меру, такую как выход из ЕС", – сказал Гашпар.

Оппозиционная "Прогрессивная Словакия" решительно отвергла слова Гашпара.

По мнению оппозиции, этим было подтверждено, что правительство Роберта Фицо способно пытаться скрыть собственные неудачи, угрожая фундаментальным основам стабильности, безопасности и процветания Словакии. "Целые поколения людей в Словакии боролись за четкую европейскую привязку Словакии, мы не позволим клике Фицо поставить под угрозу будущее Словацкой Республики", – подчеркнули в „Прогрессивной Словакии".

Оппозиционное Христианско-демократическое движение (KDH) считает заявление вице-спикера Гашпара свидетельством распада правительственной коалиции, ведь такое его заявление прямо противоречит программному заявлению правительства и позиции президента Словацкой Республики.

Напомним, Гашпар вместе с лидером националистической Словацкой национальной партии Андреем Данко недавно совершил многодневную поездку в Россию,