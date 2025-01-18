Віцеспікер парламенту Словаччини не виключив вихід країни з ЄС

Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар допустив можливість виходу країни з ЄС, але назвав це крайнім рішенням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Denik N.

За його словами, керівна партія Smer наразі не має пріоритету і мети виходу з ЄС чи НАТО, але він вважає, що обидва об'єднання "еволюціонують у часі" і "повинні залишатися відкритими двері для ситуації, коли ми розглянемо екстремальне рішення".

"На даний момент Smer не має пріоритетом і метою вихід з ЄС або НАТО, але обидва ці об'єднання еволюціонують з часом, можливо, змінюючи деякі основні питання або принципи функціонування, які існували в той час, коли ми приєдналися до них, і тому повинні залишатися відкритими двері для ситуації, коли ми, можливо, розглянемо крайнє рішення, таке як вихід з ЄС", – сказав Гашпар.

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Гашпар разом із лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко нещодавно здійснив кількаденну поїздку до Росії,

Він нещодавно заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб обговорити транзит газу.