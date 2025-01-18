Колишній євродепутатці висунули звинувачення у справі про топкорупцію у Європарламенті

Колишня депутатка Європарламенту Марія Арена була звинувачена в участі у злочинній організації на тлі корупційного скандалу "Катаргейт".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Арена, яку минулого четверга допитав слідчий суддя, була допитана поліцією як підозрювана на початку 2024 року. Проте роль, яку вона відіграла – чи не відіграла – у скандалі, залишається однією з найтриваліших загадок відтоді, як поліція вперше накрила злочинне угруповання у грудні 2022 року.

У суботу Арена розповіла газеті La Libre Belgique, що суддя звинуватив її в участі у злочинній організації, але не в корупції чи відмиванні грошей. Більшості інших головних обвинувачених були пред'явлені всі три звинувачення.

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Вона сказала газеті, що це було виправданням для неї самої у світлі повідомлень у ЗМІ, які припускали, що вона могла отримувати подарунки.

"Протягом двох років я бачила, як моє ім'я паплюжили і викривали в пресі, звинувачуючи мене в тому, що я нібито отримувала подарунки в обмін на послуги – адже це і є корупція – і, нарешті, суддя не залишив нічого з цього без уваги", – сказала Арена.

Вона стверджувала, що не винна, і повторила свою заяву про те, що засоби масової інформації намагаються дістати її, сказавши: "Насправді мене звинувачують, тому що я знаю інших людей, які самі звинувачуються в корупції".

Арена, бельгійський політик-соціаліст, була головою підкомітету Європейського парламенту з прав людини та лідером своєї групи соціалістів і демократів, коли наприкінці 2022 року вибухнув скандал.

У січні 2023 року Арена відмовилася від посади голови комітету з прав людини після того, як Politico виявило, що вона не задекларувала поїздку, оплачену Катаром (у чому вона звинуватила свого помічника).

Вона залишалася депутаткою Європарламенту до виборів до Європейського парламенту 2024 року, на яких вона не балотувалася.

Розслідування бельгійської влади ще не дійшло до суду і стикається з кількома юридичними невдачами з боку юридичних команд інших головних обвинувачених, таких як колишня віцепрезидентка парламенту Єва Кайлі та ймовірний організатор корупційного угруповання, колишній депутат Європарламенту Антоніо Панцері.

Ще трьом фігурантам справи висунули звинувачення наприкінці минулого року.

Скандал з "Катаргейтом" вибухнув у грудні 2022 року, коли під час поліцейських обшуків у Брюсселі було виявлено 1,5 мільйона євро готівкою в будинках депутатки Європарламенту від Греції Єви Кайлі та колишнього італійського євродепутата П'єра Антоніо Панцері.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топхабарництва у Європарламенті.