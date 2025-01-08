Топкорупція в Європарламенті: у Бельгії оголосили звинувачення ще трьом людям

Бельгійська влада висунула звинувачення ще трьом людям у зв'язку зі скандалом з хабарництвом у Європарламенті, який отримав назву "Катаргейт" через роль цієї близькосхідної держави.

Про це агентству AFP повідомив адвокат у цій справі, пише "Європейська правда".

Трьом чоловікам, імена яких не називаються, висунули звинувачення наприкінці 2024 року, а оголосили їх під час закритого судового слухання у Брюсселі у вівторок, 7 січня.

За інформацією бельгійських ЗМІ, ідеться про колишніх помічників євродепутатів, які вже фігурують у розслідуванні "Катаргейту".

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Вони нібито скористалися запрошеннями, оплаченими Катаром, зокрема на футбольний матч Чемпіонату світу з футболу 2022 року, грошовими виплатами і проживанням у розкішному готелі в Марокко, пишуть ЗМІ.

Скандал з "Катаргейтом" вибухнув у грудні 2022 року, коли під час поліцейських обшуків у Брюсселі було виявлено 1,5 мільйона євро готівкою в будинках депутатки Європарламенту від Греції Єви Кайлі та колишнього італійського євродепутата П'єра Антоніо Панцері.

Вони належать до групи законодавців і політичних діячів, яких відтоді звинувачують в отриманні хабарів за просування інтересів Катару і Марокко.

Кайлі, яка була віцепрезиденткою Європарламенту, після річного арешту вирішила не брати участі в євровиборах.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топхабарництва у Європарламенті.