Бывшему евродепутату предъявили обвинения по делу о топ-коррупции в Европарламенте

Бывший депутат Европарламента Мария Арена была обвинена в участии в преступной организации на фоне коррупционного скандала "Катаргейт".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Арена, которую в прошлый четверг допросил следственный судья, была допрошена полицией как подозреваемая в начале 2024 года. Однако роль, которую она сыграла – или не сыграла – в скандале, остается одной из самых длительных загадок с тех пор, как полиция впервые накрыла преступную группировку в декабре 2022 года.

В субботу Арена рассказала газете La Libre Belgique, что судья обвинил ее в участии в преступной организации, но не в коррупции или отмывании денег. Большинству других главных обвиняемых были предъявлены все три обвинения.

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Она сказала газете, что это было оправданием для нее самой в свете сообщений в СМИ, которые предполагали, что она могла получать подарки.

"В течение двух лет я видела, как мое имя порочили и разоблачали в прессе, обвиняя меня в том, что я якобы получала подарки в обмен на услуги – ведь это и есть коррупция – и, наконец, судья не оставил ничего из этого без внимания", – сказала Арена.

Она утверждала, что не виновата, и повторила свое заявление о том, что средства массовой информации пытаются достать ее, сказав: "На самом деле меня обвиняют, потому что я знаю других людей, которые сами обвиняются в коррупции".

Арена, бельгийский политик-социалист, была председателем подкомитета Европейского парламента по правам человека и лидером своей группы социалистов и демократов, когда в конце 2022 года разразился скандал.

В январе 2023 года Арена отказалась от должности председателя комитета по правам человека после того, как Politico обнаружило, что она не задекларировала поездку, оплаченную Катаром (в чем она обвинила своего помощника).

Она оставалась депутатом Европарламента до выборов в Европейский парламент 2024 года, на которых она не баллотировалась.

Расследование бельгийских властей еще не дошло до суда и сталкивается с несколькими юридическими неудачами со стороны юридических команд других главных обвиняемых, таких как бывшая вице-президент парламента Ева Кайли и предполагаемый организатор коррупционной группировки, бывший депутат Европарламента Антонио Панцери.

Еще трем фигурантам дела предъявили обвинения в конце прошлого года.

Скандал с "Катаргейтом" разразился в декабре 2022 года, когда во время полицейских обысков в Брюсселе было обнаружено 1,5 миллиона евро наличными в домах депутата Европарламента от Греции Евы Кайли и бывшего итальянского евродепутата Пьера Антонио Панцери.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о „Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.