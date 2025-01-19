ЗМІ: Трамп планує відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації

Новообраний американський президент Дональд Трамп сказав радникам, що невдовзі після вступу на посаду хотів би відвідати Китай, аби поглибити особисті зв’язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це газеті The Wall Street Journal розповіли проінформовані співрозмовники, передає "Європейська правда".

За даними газети, помічники Трампа застерігають, що рішення про його повторний візит ще не прийнято.

Один із співрозмовників зазначив, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді. Перехідна команда Трампа не відповіла на прохання про коментар.

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Співрозмовники, близькі до прийняття рішень у Пекіні, повідомили, що Трамп і Сі через своїх представників обговорили можливість особистої зустрічі, причому один з варіантів передбачав, що новий американський президент запросить китайського лідера до США. Було незрозуміло, чи порушував Трамп питання візиту до Китаю в своїй розмові з Сі 17 січня.

Трамп і Сі розмовляли мали телефонну розмову в п'ятницю, 17 січня, вперше після листопадових виборів. Під час неї вони обговорили торгівлю, фентаніл, TikTok та інші теми.

"Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно", – написав тоді Трамп у соцмережах.

Скриншот: TruthSocial

Зазначимо, 20 січня відбудеться інавгурація Трампа. За американською традицією, світові лідери не запрошуються на інавгурації американських президентів, проте у грудні низка ЗМІ писали, що Трамп запросив на свою інавгурацію Сі, який потім відмовився.

17 січня Китай, що віцепрезидент Хань Чжен представлятиме країну на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.

Зауважимо, Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до США з Канади, Мексики та Китаю.

Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США. Трамп сказав, що "провів багато розмов" з Китаєм про потоки величезної кількості наркотиків, зокрема фентанілу, але "безрезультатно".

Після цього речник посольства Китаю у США Лю Пенгю заявив, що ні США, ні Китай не виграють у торговельній війні.