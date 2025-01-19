СМИ: Трамп планирует посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп сказал советникам, что вскоре после вступления в должность хотел бы посетить Китай, чтобы углубить личные связи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом газете The Wall Street Journal рассказали информированные собеседники, передает "Европейская правда".

По данным газеты, помощники Трампа предостерегают, что решение о его повторном визите еще не принято.

Один из собеседников отметил, что Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности. Переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии.

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Собеседники, близкие к принятию решений в Пекине, сообщили, что Трамп и Си через своих представителей обсудили возможность личной встречи, причем один из вариантов предполагал, что новый американский президент пригласит китайского лидера в США. Было неясно, поднимал ли Трамп вопрос визита в Китай в своем разговоре с Си 17 января.

Трамп и Си разговаривали имели телефонный разговор в пятницу, 17 января, впервые после ноябрьских выборов. Во время него они обсудили торговлю, фентанил, TikTok и другие темы.

"Я надеюсь, что мы решим много проблем вместе, и начнем это немедленно", – написал тогда Трамп в соцсетях.

Скриншот: TruthSocial

Отметим, 20 января состоится инаугурация Трампа. По американской традиции, мировые лидеры не приглашаются на инаугурации американских президентов, однако в декабре ряд СМИ писали, что Трамп пригласил на свою инаугурацию Си, который потом отказался.

17 января Китай, что вице-президент Хань Чжэн будет представлять страну на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Заметим, Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в США из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США. Трамп сказал, что "провел много разговоров" с Китаем о потоках огромного количества наркотиков, в частности фентанила, но "безрезультатно".

После этого представитель посольства Китая в США Лю Пэнгю заявил, что ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне.