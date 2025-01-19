У Німеччині клініка шукає працівників без "work-life balance" – це викликало критику

Німецька клініка у Мюнхені викликала дискусії після публікації вакансії, яка закликає кандидатів відмовитись від концепції "work-life balance" (баланс між роботою та життям).

Про це повідомив BILD, пише "Європейська правда".

Як зазначається, клініка Kinderwunsch und Hormon Zentrum опублікувала вакансію, у які шукає людей, які "хочуть працювати так, як працювали 20 років тому".

"Де ті вершителі долі цієї нації, які зневажають work-life balance?" – йдеться у оголошенні про пошук нового співробітника.

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Клініка на вулиці Максиміліанштрассе шукала в "Deutsches Ärzteblatt" кандидатів "з останньої епохи аналогової реконструкції цієї країни".

Мається на увазі жінок і чоловіків, які в робочий час не перевіряють постійно Instagram і TikTok на своїх смартфонах, а натомість повністю зосереджуються на роботі.

За словами головного лікаря та директора клініки доктора Йорга Пухти, це викликано гострою нестачею кадрів у медичній сфері:

"Ми і так ледве впораємося з обсягом роботи. Все це зрештою позначається на пацієнтах", – сказав медик.

Однак таке оголошення викликало неоднозначну реакцію. Зокрема експерт із нових форм роботи, професор Карстен Шермулі заявив, що такий підхід демонструє "нехтування умовами, які зберігають людей психічно здоровими".

Однак, попри на критику, клініка не відмовилася від своїх вимог.

"Якщо ваші мрії вас не лякають, значить, вони недостатньо великі", – йдеться в оголошенні.

У клініці вважають, що підхід до роботи має бути переглянутий задля вирішення системних проблем охорони здоров'я.

Фото: BILD

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.