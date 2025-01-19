Немецкая клиника в Мюнхене вызвала дискуссии после публикации вакансии, которая призывает кандидатов отказаться от концепции "work-life balance" (баланс между работой и жизнью).

Об этом сообщил BILD, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, клиника Kinderwunsch und Hormon Zentrum опубликовала вакансию, в которые ищет людей, которые "хотят работать так, как работали 20 лет назад".

"Где те вершители судьбы этой нации, которые презирают work-life balance?" – говорится в объявлении о поиске нового сотрудника.

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Клиника на улице Максимилианштрассе искала в "Deutsches Ärzteblatt" кандидатов "из последней эпохи аналоговой реконструкции этой страны".

Имеется в виду женщин и мужчин, которые в рабочее время не проверяют постоянно Instagram и TikTok на своих смартфонах, а вместо этого полностью сосредотачиваются на работе.

По словам главного врача и директора клиники доктора Йорга Пухты, это вызвано острой нехваткой кадров в медицинской сфере:

"Мы и так едва справляемся с объемом работы. Все это в конечном итоге сказывается на пациентах", – сказал медик.

Однако такое объявление вызвало неоднозначную реакцию. В частности эксперт по новым формам работы, профессор Карстен Шермули заявил, что такой подход демонстрирует "пренебрежение условиями, которые сохраняют людей психически здоровыми".

Однако, несмотря на критику, клиника не отказалась от своих требований.

"Если ваши мечты вас не пугают, значит, они недостаточно велики", – говорится в объявлении.

В клинике считают, что подход к работе должен быть пересмотрен для решения системных проблем здравоохранения.

Фото: BILD

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.