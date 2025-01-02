У партії Шольца кажуть, що Маск перейшов "межі допустимого"

Глава парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив, що американський мільярдер Ілон Маск своїми скандальними висловлюваннями перейшов "межі допустимого" в американо-німецьких відносинах.

Про це Мютценіх сказав у коментарі Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Так представник СДПН відреагував на образливі випади Маска на адресу німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

"Словесні нападки на федерального президента спрямовані, таким чином, на всіх громадян", – зазначив Мютценіх.

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Він закликав німецький уряд з'ясувати, "чи неодноразові прояви неповаги, наклеп і втручання у виборчу кампанію також були висловлені від імені нової влади США", оскільки обраний президент Дональд Трамп має намір призначити Маска головою Департаменту ефективності уряду США.

За словами Мютценіха, "міжнародні виклики можуть бути вирішені тільки в умовах вільних відносин між нами і США".

Напередодні повідомляли, що Маск написав у себе в X (Twitter): "Штайнмаєр – антидемократичний тиран". Цей допис став відповіддю на критику Штайнмаєра з боку інфлюенсерки Наомі Зайбт, пов’язаної з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Маск раніше публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих і написав колонку на їхню підтримку в газеті Welt am Sonntag. Редакторка видання Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.

Тим часом прессекретар лідерки "Альтернативи для Німеччини" Аліси Вайдель повідомив, що розробляються конкретні плани щодо онлайн-зустрічі між нею та Ілоном Маском.

У вівторок віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Маска і його спроби вплинути на німецькі вибори.