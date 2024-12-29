Редакторка німецького Welt звільнилась після публікації колонки Маска на підтримку ультраправих

Американський мільярдер і майбутній радник Дональда Трампа Ілон Маск опублікував колонку на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") в газеті Welt am Sonntag, що змусило редакторку відділу подати у відставку на знак протесту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Стаття німецькою мовою з'явилася онлайн у суботу, а в неділю була опублікована у флагманській газеті медіа-групи Axel Springer, яка також володіє сайтом політичних новин США Politico.

Маск використовує популістську мову, намагаючись заперечити екстремістський нахил "АдН", а колонка розвиває його пост на своїй соціальній платформі X (Twitter), в якому він заявив, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".

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"Зображення "АдН" як правого екстремізму явно помилкове, враховуючи, що Аліса Вайдель, лідер партії, має одностатеву партнерку зі Шрі-Ланки! Вам це здається схожим на Гітлера? Облиште!", – пише Маск.

Національна розвідувальна служба Німеччини класифікує "АдН" на національному рівні як підозрювану в екстремізмі з 2021 року.

Невдовзі після того, як стаття була опублікована в інтернеті, редакторка розділу думок Єва Марі Когель використала мережу Маска X, щоб повідомити, що вона подала у відставку.

"Мені завжди подобалося очолювати відділ колонок у Welt і Wams. Сьогодні у Welt am Sonntag з'явився текст Ілона Маска. Вчора після друку я подала заяву про відставку", – написала вона.

У суботу свою думку висловили високопоставлені представники Welt Group.

"Демократія і журналістика процвітають завдяки свободі вираження поглядів. Це включає в себе роботу з поляризацією позицій і їх журналістську класифікацію", – заявили агентству Reuters призначений головний редактор газети Ян Філіп Бургард і Ульф Пошардт, який обійме посаду видавця з 1 січня.

Вони сказали, що обговорення статті Маска, яка отримала близько 340 коментарів через кілька годин після публікації, було "дуже показовим".

Під колонкою Маска газета опублікувала відповідь Бургарда.

"Діагноз Маска правильний, але його терапевтичний підхід, що тільки "АдН" може врятувати Німеччину, фатально помилковий", – написав він, маючи на увазі бажання"АдН" вийти з Європейського Союзу і шукати зближення з Росією, а також умиротворення Китаю.

Пізніше Маск і Вайдель опублікували посилання на статтю на X.

Підтримка AfD з боку Маска, який також відстоював своє право впливати на німецьку політику через свої "значні інвестиції", з'явилася в той час, коли німці мають проголосувати 23 лютого після того, як коаліційний уряд на чолі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем розпався наприкінці цієї осені.

АдН посідає друге місце в опитуваннях громадської думки і може перешкодити створенню правоцентристської або лівоцентристської більшості, але основні, більш центристські партії Німеччини пообіцяли уникати будь-якої підтримки з боку АдН на національному рівні.

Як повідомлялося, Соціал-демократична партія Німеччини вважає рекомендацію американського мільярдера Ілона Маска голосувати за ультраправу "Альтернативу для Німеччини" "атакою на німецьку демократію".