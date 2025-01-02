В партии Шольца говорят, что Маск перешел "границы допустимого"

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что американский миллиардер Илон Маск своими скандальными высказываниями перешел "границы допустимого" в американо-германских отношениях.

Об этом Мютцених сказал в комментарии Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Так представитель СДПГ отреагировал на оскорбительные выпады Маска в адрес немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Словесные нападки на федерального президента направлены, таким образом, на всех граждан", – отметил Мютцених.

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Он призвал немецкое правительство выяснить, "были ли неоднократные проявления неуважения, клевета и вмешательство в избирательную кампанию также высказаны от имени новой власти США", поскольку избранный президент Дональд Трамп намерен назначить Маска главой Департамента эффективности правительства США.

По словам Мютцениха, "международные вызовы могут быть решены только в условиях свободных отношений между нами и США".

Накануне сообщалось, что Маск написал у себя в X (Twitter): "Штайнмайер – антидемократический тиран". Это сообщение стало ответом на критику Штайнмайера со стороны инфлюенсера Наоми Зайбт, связанной с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Маск ранее публично призывал голосовать за немецких ультраправых и написал колонку в их поддержку в газете Welt am Sonntag. Редактор издания Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Между тем пресс-секретарь лидера "Альтернативы для Германии" Алисы Вайдель сообщил, что разрабатываются конкретные планы по онлайн-встрече между ней и Илоном Маском.

Во вторник вице-канцлер Германии Роберт Габек раскритиковал Маска и его попытки повлиять на немецкие выборы.