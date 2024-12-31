Віцеканцлер Німеччини: Маск хоче послабити Європу, підтримуючи ультраправих

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек вважає, що американський мільярдер Ілон Маск веде "логічну і систематичну" гру на ослаблення Європи, підтримуючи ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Про це йдеться у новорічному зверненні Габека, яке наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Маск робить свої заяви на підтримку ультраправих не через незнання.

"Це логічно і системно. Маск посилює тих, хто послаблює Європу. Слабка Європа в інтересах тих, для кого регулювання є недоречним обмеженням їхньої влади", – підкреслив віцеканцлер.

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Раніше Маск написав колонку на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") в газеті Welt am Sonntag.

Через публікацію колонки Маска редакторка розділу думок видання Welt am Sonntag Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц назвав заклик Маска підтримати "АдН" на виборах 23 лютого "настирливим і свавільним", а в уряді Німеччини заявили, що мільярдер намагається втрутитись у майбутні вибори.