У Словаччині змінили національний гімн
Новини — Четвер, 2 січня 2025, 15:21 —
У Словаччині 1 січня 2025 року представили нову версію національного гімну, який поступово замінятиме стару версію.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Noviny.sk.
У новій версії гімну Словаччини слова та мелодія залишились тими самими, лише змінилось аранжування. Його автором є словацький композитор, диригент і продюсер Оскар Рожа.
Передбачається, що в новій версії гімн має звучати більш урочисто, містити коротку увертюру і містити словацькі народні інструменти, як-то фуяру (традиційний духовий інструмент, схожий на флейту).
Уперше новий гімн Словаччини зіграли на новорічному концерті Словацької філармонії ввечері 1 січня.
"Нове аранжування національного гімну рекомендовано як офіційний гімн Словацької Республіки відповідно до вказівок Міністерства внутрішніх справ. Його можна буде виконувати на всіх офіційних заходах", – заявили у словацькому МВС.
Там не встановили конкретної кінцевої дати впровадження нової версії гімну, але висловили очікування, що це відбудеться протягом "трьох-чотирьох місяців".
Гімн Словаччини, затверджений після проголошення нею незалежності у 1993 році, має назву Nad Tatrou sa blýska ("Над Татрами блискає"). Автор Янко Матушка написав слова ще в середині ХІХ століття, а покладені вони були на мелодію народної пісні Kopala studienku ("Копала криницю").
Раніше ми розповідали, як у парламенті Данії спробували започаткувати традицію співати гімн перед початком засідань.