В Словакии изменили национальный гимн

В Словакии 1 января 2025 представили новую версию национального гимна, который постепенно будет заменять старую версию.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Noviny.sk.

В новой версии гимна Словакии слова и мелодия остались теми же, только изменилась аранжировка. Его автором является словацкий композитор, дирижер и продюсер Оскар Рожа.

Предполагается, что в новой версии гимн должен звучать более торжественно, содержать короткую увертюру и содержать словацкие народные инструменты, такие как фуяру (традиционный духовой инструмент, похожий на флейту).

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Впервые новый гимн Словакии сыграли на новогоднем концерте Словацкой филармонии вечером 1 января.

"Новая аранжировка национального гимна рекомендована в качестве официального гимна Словацкой Республики в соответствии с указаниями Министерства внутренних дел. Его можно будет исполнять на всех официальных мероприятиях", – заявили в словацком МВД.

Там не установили конкретной конечной даты внедрения новой версии гимна, но выразили ожидания, что это произойдет в течение "трех-четырех месяцев".

Гимн Словакии, утвержденный после провозглашения ею независимости в 1993 году, называется Nad Tatrou sa blýska ("Над Татрами сверкает"). Автор Янко Матушка написал слова еще в середине XIX века, а положены они были на мелодию народной песни Kopala studienku ("Копала колодец").

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