У парламенті Данії спробували нову традицію – співати гімн на початку засідань

У данському парламенті, Фолькетингу, на відкритті засідання у вівторок, 1 жовтня, вперше заспівали гімн за ініціативою спікера Сьорена Гаде, який хоче запровадити таку традицію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DR.

Гімн Der er et yndigt land (буквальний переклад "Є чудова країна") данські депутати виконали одразу після виступу прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен.

У виконанні допомагала співачка Джулі Лінделл.

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Раніше спікер пояснив місцевим ЗМІ, що на ідею виконання гімну в парламенті його надихнула любов до співу і те, як він об’єднує різних людей.

"Я родом із Західної Ютландії, і ми там багато співаємо. Це дає певне відчуття спільності", – казав Гаде.

Хоча він обіцяв відмовитись від ідеї запровадити співочу традицію в парламенті, якщо та зазнає невдачі, та після виконання у вівторок сказав: "Це перевершило всі очікування".

Нагадаємо, італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні якось зізналась журналістам, що її мрією було стати волейболісткою чи співачкою.