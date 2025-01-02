Чеський депутат перепросив за запуск феєрверків біля стайні з кіньми

Депутат парламенту Чехії від опозиційної партії ANO Губерт Ланг перепросив за те, що запустив новорічні феєрверки в рідному селі неподалік від стайні з кіньми.

Про це йдеться в публікації Novinky, повідомляє "Європейська правда".

Неподалік маєтку Ланга, де він запускав феєрверки в новорічну ніч, розташоване фермерське господарство зі стайнею, де живуть скакові коні.

Власницю стайні Аделу Нойманн обурив запуск: вона розповіла журналістам, що поскаржилась Лангу на шум, який міг налякати тварин. Через півтора дні чеський політик визнав, що помилився.

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"Незважаючи на те, що феєрверки в нашому селі не заборонені, я повинен був розуміти, що через два будинки розташовані стайні, і коні можуть злякатися. Я особисто перепросив перед жінкою, ми з'ясували, що насправді сталося", – написав Ланг у Facebook.

Нойманн підтвердила Novinky, що чеський депутат перепросив перед нею і "навіть пообіцяв домогтися заборони феєрверків у Палаті громад".

"Я запропонувала йому, що наступного разу, коли він захоче влаштувати феєрверк, він може зробити це на задвірках наших пасовищ, де ніхто не буде проти", – додала вона.

Раніше повідомлялось, що собака президентки Молдови Маї Санду на прізвисько Кодруц загубився в новорічну ніч, злякавшись феєрверків.