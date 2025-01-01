Трилапий собака Маї Санду втік у новорічну ніч через феєрверки

Собака президентки Молдови Маї Санду на прізвисько Кодруц загубився в новорічну ніч, злякавшись феєрверків.

Про це повідомило видання NewsMaker, інформує "Європейська правда".

Спершу оголошення про переляканого собаку без передньої лапи опублікували в соцмережах. На фотографії користувачі соцмереж впізнали Кодруца.

Речник президентки підтвердив інформацію про зникнення собаки.

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"Сьогодні вранці з нашим дорогим другом Кодруцем стався неприємний випадок. Гучні феєрверки налякали його і в паніці він вибіг із двору адміністрації президента", – розповів він.

Він також додав, що собаку швидко знайшли і повернули в адміністрацію президентки.

Președinția Republici Moldova/NewsMaker

"Кодруца знайшли та повернули, зараз він у безпеці, вдома. Цей випадок нагадує нам про те, як важливо бути відповідальними та усвідомлювати, що феєрверки негативно впливають на наших друзів тварин", – наголосив речник Санду.

Санду раніше розповідала, що Кодруц – бездомний пес, який живе в її адміністрації. Тварину знайшли після того, як її збила машина. У результаті аварії Кодруц втратив лапу.

Минулого року песик став відомим через те, що вкусив за руку президента Австрії Александра Ван дер Беллена. Про інцидент повідомили світові ЗМІ.

Президент Австрії заспокоїв громадськість після укусу Кодруца.