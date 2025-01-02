Чешский депутат извинился за запуск фейерверков возле конюшни с лошадьми

Депутат парламента Чехии от оппозиционной партии ANO Губерт Ланг извинился за то, что запустил новогодние фейерверки в родном селе неподалеку от конюшни с лошадьми.

Об этом говорится в публикации Novinky, сообщает "Европейская правда".

Неподалеку имения Ланга, где он запускал фейерверки в новогоднюю ночь, расположено фермерское хозяйство с конюшней, где живут скаковые лошади.

Владелицу конюшни Аделу Нойманн возмутил запуск: она рассказала журналистам, что пожаловалась Лангу на шум, который мог напугать животных. Через полтора дня чешский политик признал, что ошибся.

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"Несмотря на то, что фейерверки в нашей деревне не запрещены, я должен был понимать, что через два дома расположены конюшни, и лошади могут испугаться. Я лично извинился перед женщиной, мы выяснили, что на самом деле произошло", – написал Ланг в Facebook.

Нойманн подтвердила Novinky, что чешский депутат извинился перед ней и "даже пообещал добиться запрета фейерверков в Палате общин".

"Я предложила ему, что в следующий раз, когда он захочет устроить фейерверк, он может сделать это на задворках наших пастбищ, где никто не будет против", – добавила она.

Ранее сообщалось, что собака президента Молдовы Майи Санду по кличке Кодруц потерялась в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков.