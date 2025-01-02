У Швеції хочуть обговорити створення "центрів" для депортації мігрантів з ЄС
Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що Європейський Союз може вже в березні подати пропозицію про створення "центрів повернення" для прискорення депортації нелегальних мігрантів.
Його слова цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Крістерссон повідомив, що обговорював схему створення центрів депортації мігрантів з комісаром ЄС з питань міграції, австрійцем Магнусом Бруннером. Він запевнив шведського премʼєра, що пропозиція надійде навесні 2025 року.
Під час спільної пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні Крістерссон припустив, що обговорення може відбутись уже в березні.
"Зараз є певний імпульс", – сказав він.
Негаммер своєю чергою похвалив премʼєра Швеції за те, що питання імміграції залишається на порядку денному ЄС, і заявив, що зараз 18 країн Шенгенської зони мають спільні інтереси щодо стримування потоків мігрантів.
"Тільки тоді, коли ми визнаємо, що проблему потрібно вирішувати разом, у нас є шанс досягти прогресу", – сказав він.
Зростання підтримки правих та ультраправих партій по всій Європі призвела до активнішого обговорення теми імміграції до ЄС.
У жовтні лідери Євросоюзу заявили, що розглядають схему, за якою мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС, можна буде відправляти до центрів у країнах за межами ЄС, які вважаються безпечними.
А окремі держави-члени вже обговорюють пропозиції депортації частини шукачів притулку у треті країни.