У Швеції хочуть обговорити створення "центрів" для депортації мігрантів з ЄС

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що Європейський Союз може вже в березні подати пропозицію про створення "центрів повернення" для прискорення депортації нелегальних мігрантів.

Його слова цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Крістерссон повідомив, що обговорював схему створення центрів депортації мігрантів з комісаром ЄС з питань міграції, австрійцем Магнусом Бруннером. Він запевнив шведського премʼєра, що пропозиція надійде навесні 2025 року.

Під час спільної пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні Крістерссон припустив, що обговорення може відбутись уже в березні.

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"Зараз є певний імпульс", – сказав він.

Негаммер своєю чергою похвалив премʼєра Швеції за те, що питання імміграції залишається на порядку денному ЄС, і заявив, що зараз 18 країн Шенгенської зони мають спільні інтереси щодо стримування потоків мігрантів.

"Тільки тоді, коли ми визнаємо, що проблему потрібно вирішувати разом, у нас є шанс досягти прогресу", – сказав він.

Зростання підтримки правих та ультраправих партій по всій Європі призвела до активнішого обговорення теми імміграції до ЄС.

У жовтні лідери Євросоюзу заявили, що розглядають схему, за якою мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС, можна буде відправляти до центрів у країнах за межами ЄС, які вважаються безпечними.

А окремі держави-члени вже обговорюють пропозиції депортації частини шукачів притулку у треті країни.