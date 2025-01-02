В Швеции хотят обсудить создание "центров" для депортации мигрантов из ЕС

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что Европейский Союз может уже в марте подать предложение о создании "центров возвращения" для ускорения депортации нелегальных мигрантов.

Его слова цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Кристерссон сообщил, что обсуждал схему создания центров депортации мигрантов с комиссаром ЕС по вопросам миграции, австрийцем Магнусом Бруннером. Он заверил шведского премьера, что предложение поступит весной 2025 года.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Вене Кристерссон предположил, что обсуждение может состояться уже в марте.

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"Сейчас есть определенный импульс", – сказал он.

Негаммер в свою очередь похвалил премьера Швеции за то, что вопрос иммиграции остается на повестке дня ЕС, и заявил, что сейчас 18 стран Шенгенской зоны имеют общие интересы по сдерживанию потоков мигрантов.

"Только тогда, когда мы признаем, что проблему нужно решать вместе, у нас есть шанс достичь прогресса", – сказал он.

Рост поддержки правых и ультраправых партий по всей Европе привел к более активному обсуждению темы иммиграции в ЕС.

В октябре лидеры Евросоюза заявили, что рассматривают схему, по которой мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС, можно будет отправлять в центры в странах за пределами ЕС, которые считаются безопасными.

А отдельные государства-члены уже обсуждают предложения депортации части искателей убежища в третьи страны.