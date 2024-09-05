В уряді Німеччини запропонували план депортації мігрантів до Руанди

Уповноважений німецького уряду з питань міграції Йоахім Штамп запропонував депортувати до Руанди мігрантів, які нелегально прибувають до Європейського Союзу, оскільки Берлін розглядає заходи щодо обмеження прибуття біженців до блоку.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Штамп заявив, що ЄС може використати існуючі притулки в Руанді, які спочатку призначалися для реалізації плану Великої Британії щодо відправки нелегальних мігрантів до східноафриканської країни у 2022 році. Нагадаємо, британський план був скасований новим урядом Кіра Стармера в липні.

Уповноважений пропонує, аби процедури надання притулку в Руанді проводилися під наглядом ООН.

Реклама:

"Наразі ми не маємо жодної третьої країни, яка б зголосилася, за винятком Руанди", – сказав він.

Він наголосив, що ця модель буде спрямована саме на біженців, які перетинають східні кордони ЄС.

"Я пропоную сконцентруватися на цій групі. Це близько 10 тисяч осіб на рік", – сказав Штамп.

Ця пропозиція з'явилася на тлі зростаючого тиску на правлячий коаліційний уряд Німеччини з вимогою обмежити нелегальну міграцію.

Нагадаємо, 29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.

30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану.