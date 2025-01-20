У Латвії хочуть заборонити громадянам РФ і Білорусі обіймати посади у важливій інфраструктурі

У Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало зміни до закону про нацбезпеки, згідно з якими громадянам Росії і Білорусі буде заборонено обіймати посади у керівній ланці об’єктів, які зараховують до критичної інфраструктури.

Зокрема, Росія чи Білорусь та громадяни і юридичні особи з цих країн не зможуть бути власниками чи фактичними бенефіціарами критичної інфраструктури Латвії чи особливо значущої у європейських масштабах інфраструктури, та не зможуть обіймати посади у структурі управління критичною інфраструктурою.

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Окрім того, пропонують заборонити громадянам РФ і Білорусі працевлаштовуватись у цій сфері чи надавати послуги об’єктам критичної інфраструктури, якщо така робота передбачатиме доступ до значущої інформації та обладнання, важливого для її функціонування. З цієї заборони будуть можливі винятки на підставі окремого дозволу від органів держбезпеки.

Проєкт змін винесуть на розгляд уряду, після чого його мають підтримати також у Сеймі.

Нагадаємо, минулого тижня вісім держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, оголосили про свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводної інфраструктури.

В Естонії ініціювали законопроєкт про закриття кордону з Росією.