В Латвии хотят запретить гражданам РФ и Беларуси занимать должности в важной инфраструктуре

В Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане России и Беларуси не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел Латвии подготовило изменения в закон о нацбезопасности, согласно которым гражданам России и Беларуси будет запрещено занимать должности в руководящем звене объектов, которые относят к критической инфраструктуре.

В частности, Россия или Беларусь и граждане и юридические лица из этих стран не смогут быть владельцами или фактическими бенефициарами критической инфраструктуры Латвии или особо значимой в европейских масштабах инфраструктуры, и не смогут занимать должности в структуре управления критической инфраструктурой.

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Кроме того, предлагают запретить гражданам РФ и Беларуси трудоустраиваться в этой сфере или предоставлять услуги объектам критической инфраструктуры, если такая работа будет предусматривать доступ к значимой информации и оборудованию, важному для ее функционирования. Из этого запрета будут возможны исключения на основании отдельного разрешения от органов госбезопасности.

Проект изменений вынесут на рассмотрение правительства, после чего его должны поддержать также в Сейме.

Напомним, на прошлой неделе восемь государств-членов НАТО, которые имеют выход к Балтийскому морю, объявили о своем плане действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводной инфраструктуры.

В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией.