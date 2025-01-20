Віцеспікер парламенту Словаччини, член керівної партії SMER-SD Тібор Гашпар дав інтерв’ю російському агентству ТАСС, у якому говорив про те, що Україна вже отримала достатньо допомоги, і скаржився на Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст інтерв’ю.

Гашпар заявив, що західні країни, і особливо Європа, прийняли безліч санкцій проти Росії, і зараз "стає зрозуміло, що ці санкції дедалі більше завдають шкоди економіці європейських країн, як і самій РФ".

"Це вже відбивається і на життєвому рівні європейців – він погіршується. Тому дедалі голосніше лунає думка, що Україні вже надано достатньо допомоги, і необхідно замислитися над тим, як насамперед захищати інтереси наших громадян", – сказав Гашпар.

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Він додав, що саме тому до влади в різних країнах приходять партії, "які захищають більше своїх громадян, ніж продовжують цю нескінченну історію з Україною".

Він також заявив, що якщо Володимир Зеленський і далі "завдаватиме шкоди національним інтересам нашої країни", тоді Словаччина і, можливо, Угорщина, будуть ветувати допомогу Україні.

"Україна має поводитися з нами як надійний партнер, і допомога має бути обопільною. Ми не можемо ґрунтуватися на принципі, що Україна діятиме виключно, як їй вигідно. Я думаю, що все це рішення тільки одного Зеленського", – сказав Гашпар.

Нагадаємо, Гашпар був серед словацьких депутатів, які нещодавно здійснили візит до Москви.

Днями він також допустив можливість виходу Словаччини з ЄС.