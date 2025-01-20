Вице-спикер парламента Словакии, член правящей партии SMER-SD Тибор Гашпар дал интервью российскому агентству ТАСС, в котором говорил о том, что Украина уже получила достаточно помощи, и жаловался на Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст интервью.

Гашпар заявил, что западные страны, и особенно Европа, приняли множество санкций против России, и сейчас "становится понятно, что эти санкции все больше наносят ущерб экономике европейских стран, как и самой РФ".

"Это уже отражается и на жизненном уровне европейцев – он ухудшается. Поэтому все громче звучит мысль, что Украине уже предоставлено достаточно помощи, и необходимо задуматься над тем, как в первую очередь защищать интересы наших граждан", – сказал Гашпар.

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Он добавил, что именно поэтому к власти в разных странах приходят партии, "которые защищают больше своих граждан, чем продолжают эту бесконечную историю с Украиной".

Он также заявил, что если Владимир Зеленский и дальше "будет наносить вред национальным интересам нашей страны", тогда Словакия и, возможно, Венгрия будут ветировать помощь Украине.

"Украина должна вести себя с нами как надежный партнер, и помощь должна быть обоюдной. Мы не можем основываться на принципе, что Украина будет действовать исключительно, как ей выгодно. Я думаю, что все это решение только одного Зеленского", – сказал Гашпар.

Напомним, Гашпар был среди словацких депутатов, которые недавно совершили визит в Москву.

На днях он также допустил возможность выхода Словакии из ЕС.