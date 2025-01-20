Три країни запустили систему виявлення краденого з окупованих територій РФ зерна

Міністри сільського господарства України, Британії та Литви підписали оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій.

Про це повідомив голова Мінагрополітики Віталій Коваль, пише "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, це перший крок на рівні міністрів в межах імплементації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, яка стане основою співпраці на найближчі 100 років.

Пілотний запуск системи відбудеться у Литві – в порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції.

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У відомстві наголосили, що GVS дозволить ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування.

Для ідентифікації зерна Британія передає базу даних і технології, що дозволяють визначити місце вирощування та збирання зерна.

Ще влітку 2024 року стало відомо, що Україна, Литва та Британія працюють над впровадженням системи, за допомогою якої можна визначити походження зерна, що Росія постачає на світові ринки.

Наприкінці листопада 2024 року стало відомо, що Норвегія виділяє додаткові 50 млн норвезьких крон (близько $4,5 млн) на ініціативу "Зерно з України" – програму, яка відіграє важливу роль у боротьбі з голодом у регіонах Близького Сходу та Африки.