Три страны запустили систему выявления украденного с оккупированных территорий РФ зерна

Министры сельского хозяйства Украины, Великобритании и Литвы подписали обновленный Меморандум о запуске системы Grain Verification Scheme (GVS) для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна с оккупированных территорий.

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, это первый шаг на уровне министров в рамках имплементации стратегического соглашения между Украиной и Великобританией, которое станет основой сотрудничества на ближайшие 100 лет.

Пилотный запуск системы состоится в Литве – в порту Клайпеда, который станет ключевым хабом для проверки происхождения украинской агропродукции.

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В ведомстве отметили, что GVS позволит идентифицировать похищенное зерно и останавливать его незаконную транспортировку.

Для идентификации зерна Великобритания передает базу данных и технологии, позволяющие определить место выращивания и сбора зерна.

Еще летом 2024 года стало известно, что Украина, Литва и Великобритания работают над внедрением системы, чтобы с ее помощью определять происхождение зерна, которое Россия поставляет на мировые рынки.

В конце ноября 2024 года стало известно, что Норвегия выделяет дополнительные 50 млн норвежских крон (около $4,5 млн) на инициативу "Зерно из Украины" – программу, которая играет важную роль в борьбе с голодом в регионах Ближнего Востока и Африки.