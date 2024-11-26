Норвегія виділить $4,5 млн в межах програми "Зерно з України"

Норвегія виділяє додаткові 50 млн норвезьких крон (4,5 млн доларів) на ініціативу "Зерно з України" – програму, яка відіграє важливу роль у боротьбі з голодом у регіонах Близького Сходу та Африки.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду, передає "Європейська правда".

В уряді зазначили, що цей внесок у розмірі 50 млн крон підкреслює зобов'язання Норвегії підтримувати глобальну продовольчу безпеку та допомагати країнам, які найбільше страждають від голоду та високих цін на продовольство.

"Ця програма демонструє силу міжнародної співпраці", – сказала Анна Беате Крістіансен Твіннерейм, міністерка з питань співробітництва та розвитку Норвегії.

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"Незважаючи на виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, Україна продовжує підтримувати глобальні продовольчі системи, надаючи необхідну допомогу країнам, які її потребують. Збільшення підтримки з боку Норвегії підкреслює її відданість запобіганню голоду та зміцненню стабільності в регіонах, які найбільше постраждали від глобальних криз", – додала вона.

Також уряд Норвегії запропонував збільшити допомогу Україні в 2025 році до 30 млрд норвезьких крон ($2,7 млрд) з 27 млрд крон цьогоріч.

Нагадаємо, Австрія вирішила виділити 2 млн євро на програму "Зерно з України" та ще 5 млн євро – на відновлення енергетичної інфраструктури України.