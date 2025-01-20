Опитування у Словаччині показало перевагу опозиції над партією Фіцо

У Словаччині опозиційна сила "Прогресивна Словаччина" випереджає в опитуваннях партію Smer-SD прем’єра країни Роберта Фіцо.

Як повідомляє "Європейська правда", дані відповідного опитування, проведеного Ipsos, наводить Aktuality.

Згідно з його даними, "Прогресивна Словаччина" з невеликим відривом перемогла б на виборах з 23%, тоді як Smer отримала б 22,2%.

Партія "Голос", яка наразі входить до урядової коаліції, отримала б трохи більше 11% голосів виборців.

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За нею йде ультраправий словацький рух "Республіка" з підтримкою у 7,7%.

Опитування також показало, що Smer і "Голос" не змогли б сформувати уряд з парламентською більшістю навіть з ультраправою "Республікою".

Натомість "Прогресивна Словаччина" разом з іншими опозиційними силами могли б сформувати коаліцію з "Рухом за Словаччину" (6,3%), очолюваним експрем'єром Ігорем Матовичем, з мінімальною більшістю у 76 голосів.

Агентство Ipsos проводило опитування з 13 по 17 січня 2025 року. Загалом був опитаний 1 031 респондент.

Минулого тижня словацькі прозахідні опозиційні партії оголосили, що планують ініціювати вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

Це сталось після застережень самого Фіцо про те, що його урядовій коаліції загрожує розпад.

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