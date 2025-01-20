Опрос в Словакии показал преимущество оппозиции над партией Фицо

В Словакии оппозиционная сила "Прогрессивная Словакия" опережает в опросах партию Smer-SD премьера страны Роберта Фицо.

Как сообщает "Европейская правда", данные соответствующего опроса, проведенного Ipsos, приводит Aktuality.

Согласно его данным, "Прогрессивная Словакия" с небольшим отрывом победила бы на выборах с 23%, тогда как Smer получила бы 22,2%.

Партия "Голос", которая сейчас входит в правительственную коалицию, получила бы чуть более 11% голосов избирателей.

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За ней идет ультраправое словацкое движение "Республика" с поддержкой в 7,7%.

Опрос также показал, что Smer и "Голос" не смогли бы сформировать правительство с парламентским большинством даже с ультраправой "Республикой".

"Прогрессивная Словакия" вместе с другими оппозиционными силами могли бы сформировать коалицию с "Движением за Словакию" (6,3%), возглавляемым экс-премьером Игорем Матовичем, с минимальным большинством в 76 голосов.

Агентство Ipsos проводило опрос с 13 по 17 января 2025 года. Всего был опрошен 1 031 респондент.

На прошлой неделе словацкие прозападные оппозиционные партии объявили, что планируют инициировать вотум недоверия правительству Роберта Фицо.

Это произошло после предостережений самого Фицо о том, что его правительственной коалиции грозит распад.

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