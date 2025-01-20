"Ганебно": Трамп гнівно відреагував на помилування Байденом низки посадовців

Обраний президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на рішення свого попередника Джо Байдена "превентивно" помилувати низку посадовців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила журналістка NBC News Крістен Велкер, якій Трамп прислав текстове повідомлення.

Трамп назвав "ганебним" рішення Байдена про превентивне помилування перед тим, як той залишив Білий дім.

"Це ганебно. Багато з них винні у масштабних злочинах!" – написав він журналістці.

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Серед тих, кого Байден вирішив превентивно помилувати, зокрема колишній голова Обʼєднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, який назвав Трампа "фашистом", колишній директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Також під превентивне помилування потрапили члени Конгресу, які працювали в комітеті з розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Помилування стосуватиметься однієї з найвідоміших критиків Трампа, колишньої членкині Палати представників Ліз Чейні.

Перед тим Байден вирішив помилувати свого сина Гантера, проти якого вели дві кримінальні справи, всупереч власній обіцянці не робити цього.