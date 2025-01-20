"Позорно": Трамп гневно отреагировал на помилование Байденом ряда чиновников

Избранный президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на решение своего предшественника Джо Байдена "превентивно" помиловать ряд должностных лиц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила журналистка NBC News Кристен Уэлкер, которой Трамп прислал текстовое сообщение.

Трамп назвал "позорным" решение Байдена о превентивном помиловании перед тем, как тот покинул Белый дом.

"Это позорно. Многие из них виновны в масштабных преступлениях!" – написал он журналистке.

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Среди тех, кого Байден решил превентивно помиловать, в частности бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, который назвал Трампа "фашистом", бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Также под превентивное помилование попали члены Конгресса, которые работали в комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Помилование будет касаться одной из самых известных критиков Трампа, бывшего члена Палаты представителей Лиз Чейни.

Перед тем Байден решил помиловать своего сына Хантера, против которого вели два уголовных дела, вопреки собственному обещанию не делать этого.