Трамп оголосив про початок "золотого віку Америки"

Президент США Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові після складання присяги оголосив початок "золотого віку Америки".

Про це повідомляє "Європейська правда".

На початку своєї промови Трамп подякував колишнім президентам, присутнім на церемонії, а також звернувся до своїх співвітчизників.

"З цього дня наша країна процвітатиме і знову стане шанованою в усьому світі. Ми станемо предметом заздрості всіх народів і більше не дозволимо, щоб нами користувалися", – оголосив Трамп після складання присяги.

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Він також наголосив, що кожного дня роботи своєї адміністрації буде "ставити Америку на перше місце".

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

Раніше стало відомо, що Трамп у перший день планує підписати низку виконавчих указів про відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.