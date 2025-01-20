ЗМІ дізнались, якими будуть перші рішення Трампа

Серед перших рішень обраного президента США Дональда Трампа будуть відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.

Про це повідомили журналістам представники нової адміністрації, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як розповіли представники нової адміністрації, після вступу на посаду Трамп планує відновити федеральну смертну кару, яку призупинила адміністрація Джо Байден.

За словами співрозмовників, республіканець вимагатиме, щоб в офіційних документах США, таких як паспорти, вказувалася стать громадян, визначена при народженні.

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Серед перших указів Трампа буде також скасування ініціатив щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у федеральному уряді.

Водночас нова адміністрація не буде негайно вводити нові тарифи. Представник адміністрації зауважив, що натомість Трамп доручив федеральним агентствам оцінити торговельні відносини США з Китаєм, Канадою та Мексикою.

У контексті смертної кари варто нагадати, що у липні 2021 року генеральний прокурор США Меррік Гарланд випустив меморандум про введення тимчасового мораторію на смертну кару на федеральному рівні. У документі йшлося про необхідність перегляду політики та процедур щодо смертної кари.

Зазначимо, ще наприкінці грудня 2024 року Трамп заявив, що боротиметься з "гендерним божевіллям". Також він на початку січня оголосив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.

Як інформували, 20 січня Трамп і перша леді Меланія Трамп прибули до Білого дому для традиційного пообіднього чаю з подружжям Джо і Джилл Байденів.

Після прибуття Трампів до Білого дому Байден зустрів їх словами: "Ласкаво просимо додому".

За даними ЗМІ, обраний президент США у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".