Трамп став президентом США удруге
Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу під час церемонії в Капітолії і став 47-м президентом США.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Церемонія інавгурації Трампа відбувається в ротонді Капітолія з огляду на холодну погоду у Вашингтоні.
Трамп повторив текст присяги, який міститься в Конституції США, за головою Верховного суду США Джоном Робертсом, де він пообіцяв захищати Основний закон
Перед цим присягу склав Джей Ді Венс, ставши віцепрезидентом США.
Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.
Раніше стало відомо, що Трамп у перший день планує підписати низку виконавчих указів про відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.
Також очікується, що обраний президент США у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".