Трамп став президентом США удруге

Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу під час церемонії в Капітолії і став 47-м президентом США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Церемонія інавгурації Трампа відбувається в ротонді Капітолія з огляду на холодну погоду у Вашингтоні.

Трамп повторив текст присяги, який міститься в Конституції США, за головою Верховного суду США Джоном Робертсом, де він пообіцяв захищати Основний закон

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Перед цим присягу склав Джей Ді Венс, ставши віцепрезидентом США.

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

Раніше стало відомо, що Трамп у перший день планує підписати низку виконавчих указів про відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.

Також очікується, що обраний президент США у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".