Макрон: війна в Україні не закінчиться завтра чи післязавтра

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг, що повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться "завтра або післязавтра", незважаючи на обіцянки президента США Дональда Трампа швидко її завершити.

Про це Макрон сказав у зверненні до французьких Збройних сил, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Макрон виступив з промовою в муніципалітеті Сессон-Севіньє на північному заході Франції перед тим, як Трамп склав присягу і став 47-м президентом США в понеділок, 20 січня.

Він наголосив, що війна в Україні "не закінчиться ні завтра, ні післязавтра", та заявив, що важливо дати Україні "засоби, щоб вистояти, і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили".

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"Викликом наступного дня після того, як припиняться бойові дії, буде дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", – сказав президент Франції.

У промові Макрон також попросив уряд та армію подати до травня пропозиції щодо того, як мобілізувати більше молодих добровольців, щоб "підтримати Збройні сили" в разі потреби.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії давав обіцянку завершити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Також він обіцяв завершити війну протягом 24 годин після того, як вступить на посаду.

Останнім часом у команді Трампа визнали, що це завдання є набагато складнішим, і його вирішення може потребувати місяці.

В інавгураційній промові Дональд Трамп не згадав Україну чи Росію, але пообіцяв бути "миротворцем і обʼєднувачем".