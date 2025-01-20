Макрон: война в Украине не закончится завтра или послезавтра
Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег, что полномасштабная война России против Украины не закончится "завтра или послезавтра", несмотря на обещания президента США Дональда Трампа быстро ее завершить.
Об этом Макрон сказал в обращении к французским Вооруженным силам, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Макрон выступил с речью в муниципалитете Сессон-Севинье на северо-западе Франции перед тем, как Трамп принял присягу и стал 47-м президентом США в понедельник, 20 января.
Он подчеркнул, что война в Украине "не закончится ни завтра, ни послезавтра", и заявил, что важно дать Украине "средства, чтобы выстоять, и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы".
"Вызовом на следующий день после того, как прекратятся боевые действия, будет дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – сказал президент Франции.
В речи Макрон также попросил правительство и армию подать до мая предложения относительно того, как мобилизовать больше молодых добровольцев, чтобы "поддержать Вооруженные силы" в случае необходимости.
Напомним, Дональд Трамп во время предвыборной кампании давал обещание завершить войну в Украине еще до своей инаугурации. Также он обещал завершить войну в течение 24 часов после того, как вступит в должность.
В последнее время в команде Трампа признали, что эта задача намного сложнее, и ее решение может занять месяцы.
В инаугурационной речи Дональд Трамп не упомянул Украину или Россию, но пообещал быть "миротворцем и объединителем".