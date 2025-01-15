Reuters: радники Трампа визнали, що для мирної угоди щодо України потрібні місяці

Радники новообраного президента США Дональда Трампа визнають, що процес завершення війна в Україні займе місяці або навіть більше часу, а не один день, як обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters, яке поспілкувалось з двома соратниками Трампа, які беруть участь в обговоренні війни в Україні.

За оцінками соратників Трампа, для вирішення конфлікту в Україні знадобляться місяці. Вони зазначили, що обіцянка завершити війну за один день була поєднанням передвиборчого галасу і нерозуміння нерозв'язності конфлікту та часу, необхідного для формування нової адміністрації.

Оцінки співрозмовників агентства збігаються з висловлюваннями нового посланника Трампа з питань Росії та України, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, який минулого тижня в інтерв'ю Fox News заявив, що хотів би мати "рішення" війни протягом 100 днів.

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Хоча точні контури мирного плану Трампа все ще обговорюються, радники Трампа загалом підтримують ідею зняти з порядку денного можливість членства України в НАТО, принаймні в осяжному майбутньому, і заморозити нинішню лінію фронту.

Більшість високопоставлених радників Трампа також підтримують надання Україні матеріальних гарантій безпеки, таких як створення демілітаризованої зони, патрульованої європейськими військами.

Поки що спроби команди Трампа припинити війну відбуваються несистемно, що підкреслює, наскільки передвиборчі обіцянки можуть зіткнутися з реальністю складних дипломатичних переговорів.

Сенатор США Марко Рубіо, обраний Трампом на посаду державного секретаря, заявив у середу під час слухань у Сенаті, що для того, аби російсько-українська війна закінчилася, і Україна, і Росія повинні піти на поступки.

Піт Гегсет, номінований Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США, заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.

Європейські союзники України висловили обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів з Росією.

