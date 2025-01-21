Трамп вважає, що Данія "підтримає" продаж Гренландії

Президент США Дональд Трамп у понеділок висловив віру в те, що Данія "підтримає" його плани щодо купівлі Гренландії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп сказав про це у Білому домі після своєї інавгурації, відповідаючи на запитання журналістів.

"Гренландія – чудове місце, вона потрібна нам для міжнародної безпеки. Я впевнений, що Данія підтримає", – сказав Трамп журналістам після повернення в Овальний кабінет.

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Трамп пояснив, що, на його думку, Данія піде на це, оскільки їй дорого утримувати острів.

"Народ Гренландії незадоволений Данією, як ви знаєте. Я думаю, вони задоволені нами", – сказав президент США, нагадавши про візит свого сина на острів два тижні тому, під час якого гренландці, за словами Трампа, нібито висловлювали своє задоволення.

Останніми тижнями Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

Прем’єрка Данії після спілкування з Трампом повідомила, що той не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.

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